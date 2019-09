Infermiere in pensione regala 10 carrozzine al pronto soccorso dell'Angelo

Dieci carrozzine su misura sono state regalate al pronto soccorso dell'ospedale dell'Angelo da Francesco Sorato ora in pensione ma per quarant'anni infermiere presso la struttura di Mestre. Alla consegna delle carrozzine è seguito un momento di ringraziamento per il direttore generale dell'Ulss 3 Serenissima, Giuseppe Dal Ben e il personale del pronto soccorso.

«Sono lieto di fare questo dono - ha detto Francesco Sorato - e ancor di più sono lieto del lavoro che abbiamo fatto per pensare e consegnare delle carrozzine particolarmente adatte a quest'area particolare: con la loro dotazione che consente di sollevare, in qualunque posizione necessaria, gli arti di una persona, permetteranno ai pazienti in attesa di sostare in condizioni migliori rispetto ad una normale sedia».

A ringraziare l'infermiere del gesto, il direttore generale Dal Ben: «Il signor Sorato rappresenta, con la sua opera di volontariato svolta all'Angelo, tutto quel mondo fatto di volontari e di associazioni che non si stanca di partecipare alla vita dell'ospedale e a cui va il nostro sincero ringraziamento».