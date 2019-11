10 mila nuovi alberi a San Michele al Tagliamento per tutelare il patrimonio ambientale

«Pronti a investire per tutelare il nostro patrimonio ambientale» sono queste le parole del sindaco di San Michele al Tagliamento, Pasqualino Codognotto, che ha scelto di aderire al progetto per la creazione di 10/15 mila nuovi ettari di boschi nel territorio della cittadina veneta. Si tratta di un investimento green di 150 mila euro con un possibile co-finanziamento privato di aziende e cittadini tramite WOWnature (sito Web grazie al quale le persone possono prendersi cura delle aree naturali).

L'obiettivo è quello di catturare emissioni di CO2 e inquinanti e fornire al settore turistico nuove modalità di promuovere la destinazione verde del comune veneto. San Michele al Tagliamento non è nuovo all'adesione a progetti legati alla tutela dell'ambiente, già dieci anni fa, infatti, erano stati piantati 6 mila alberi e le foreste del territorio sono catalogate FSC (foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici).

«Gli scienziati di tutto il mondo concordano sull'importanza della riforestazione - precisa il sindaco - strumento naturale per ridurre l'anidride carbonica, principale causa dell'aumento dei gas serra nell'atmosfera terrestre e quindi dell'innalzamento delle temperature. Per gli esperti è urgente affiancare a questi processi di conversione ecologica azioni che portino rapidamente ad un abbassamento dei livelli di CO2. Gli attuali boschi di San Michele catturano 3413 tonnellate di CO2 (anidride carbonica) che è il totale dell’emissione di 1700 automobili. Per contrastare il fenomeno vogliamo di mettere in pratica nuove politiche di tutela dell’ambiente. Il tutto presuppone un cambiamento culturale».