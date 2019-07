In aumento l'uso degli ecocentri ma ancora tanti rifiuti abbandonati: 2300 le tonnellate tra Miranese e Riviera del Garda

I dati Veritas relativi allo scorso anno riportano un buon uso di ecocentri ed ecomobili da parte della popolazione per lo smaltimento di rifiuti di grandi dimensioni. Nello specifico, tra il Miranese e la Riviera del Garda sono stati ben 266.000 i cittadini che hanno rispettato le giuste modalità di smaltimento di rifiuti seguendo le modalità di raccolta indicate nel sito ufficiale. Di questi 180.997 si sono rivolti agli ecocentri e 45.684 hanno invece utilizzato il servizio delle ecomobili itineranti.

Nonostante questo, però, sono tanti i rifiuti e i materiali ingombranti che non sono stati smaltiti correttamente dai cittadini. La spazzatura abbandonata per strada e raccolta dagli operatori della Veritas, a spese delle comunità residenti nei singoli comuni, nello stesso anno è stata di un totale di 2311 tonnellate.

I dati comune per comune

Per entrare nel dettaglio: 5.358 persone hanno portato rifiuti ingombranti nell’ecocentro di Fossò; 22.442 in quello di Martellago; 50.249 a Mirano (a cui fanno riferimento i comuni che non hanno la struttura nel proprio territorio); 12.317 a Noale; 8.788 a Pianiga; 21.580 a Salzano; 12.001 a Santa Maria di Sala; 8.154 nella struttura di via Buratti e 11.254 in quella di via Marmolada, entrambe a Scorzè; 14.077 a Spinea e 14.777 a Vigonovo.