La dea bendata fa tappa a Mirano, centrato un "5" da 30mila euro al SuperEnalotto

Sfiorato il colpo grosso a Mirano. A un fortunato giocatore, infatti, è mancato solo un numero per centrare il jackpot al SuperEnalotto. Il 5 gli ha fruttato, comunque, un bel gruzzoletto: oltre 30mila euro. Come riferisce Agipronews, la schedina è stata giocata alla tabaccheria di via Barche 62.

Il nuovo montepremi

Nel frattempo il montepremi ha raggiunto i 14 milioni di euro. L’ultima sestina vincente è stata centrata lo scorso 23 giugno, con un sistema che ha centrato 51,3 milioni di euro distribuiti in tutta Italia (e che ha interessato anche la provincia di Venezia), mentre in Veneto il 6 manca da agosto 2017, con 78 milioni vinti a Caorle.