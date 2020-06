Posti barca a tempo a Venezia e nelle isole, un'app segnalerà quali sono liberi

La giunta ha approvato 62 nuovi posti barca, «per agevolare gli spostamenti in città». Sono approdi temporanei dislocati a Venezia e nelle isole. «Si tratta di una delibera - ha commentato l'assessore Francesca Zaccariotto - che risponde all'indicazione del sindaco di dare un segnale di attenzione a tutti coloro che possiedono un'imbarcazione e la vogliono utilizzare per attività quotidiane» come andare a fare la spesa, ritirare un pacco ingombrante, caricare o scaricare effetti personali: operazioni oggi difficili per mancanza di spazi dove poterla temporaneamente ormeggiare.

Distribuzione

Insula spa realizzerà, in base alla deliberazione, i 62 posti a ormeggio orario in centro storico e a Murano e Burano. A Murano ce ne saranno 30, a Burano 7, 6 a Dorsoduro e 6 a Castello, 5 a Cannaregio e 4 rispettivamente a Santa Croce e alla Giudecca. Si tratta di spazi tutti prospicienti a fondamenta che saranno segnalati da pali di legno per ormeggio con una fascia di vernice blu.

La app

«Ogni spazio per la sosta a tempo sarà contrassegnato da una targa in alluminio con indicato il numero dell’ormeggio - spiega Giovanni Giusto, delegato del sindaco per la tutela delle tradizioni - Stiamo lavorando ad una app che darà la possibilità di segnalare il momento e la durata dell'ormeggio e permetterà di sapere in tempo reale i posti barca liberi a disposizione». Un’ordinanza sarà emanata in concomitanza con le fasi di realizzazione degli stalli con le regole per l’utilizzo degli stessi. Continuano anche le attività di ripristino di rive, calli e muretti per i danni dell'acqua alta (sottto: la mappa degli approdi).