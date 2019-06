Un voucher di 180 euro alle famiglie per avviare i piccoli allo sport

La Città metropolitana ha lanciato il progetto 6Sport, un voucher del valore 180 euro per incentivare le famiglie ad avviare alla pratica sportiva i 6500 bimbi dei comuni del territorio che da settembre frequenteranno la prima elementare.

Il portale web

L’idea nasce dopo la positiva sperimentazione registrata dal Comune di Venezia. Il voucher potrà essere speso dalle famiglie iscrivendo il proprio figlio a frequentare i corsi in una delle circa 1300 tra associazioni o società sportive che si accrediteranno con la Città metropolitana: 44 federazioni sportive affiliate al Coni regionale, altre 16 discipline associate, 13 enti di promozione, la gamma e l’offerta sportiva è vastissima nel nostro territorio. A questo proposito, dal prossimo mese di luglio verrà attivato un apposito portale web dove ciascuna società o associazione sportiva potrà registrarsi presentando il corso della disciplina che propone, assieme a una scheda di presentazione che conterrà i risultati sportivi ottenuti, la storia sociale, i nomi dei tecnici e dei dirigenti che la compongono, in un’ottica di massima trasparenza.

L'attivazione del voucher

Le oltre 6500 famiglie dei bambini residenti nei comuni della Città metropolitana di Venezia e iscritti alla prima classe della scuola primaria riceveranno nelle prossime settimane una comunicazione a firma del sindaco metropolitano Luigi Brugnaro e del sindaco del Comune di residenza, in cui saranno descritte le modalità di fruizione del voucher. Dal mese di settembre, sempre attraverso il portale, una volta visionata l'offerta dei corsi, i genitori potranno scegliere, quindi, a quale corso iscrivere i propri figli e attivare on-line il voucher.

Come funziona

La Città metropolitana verserà l’importo del voucher all’associazione/società sportiva scelta che organizza il corso in due rate: la prima entro febbraio 2020, non superiore al 35% dell’ammontare totale del voucher, e solo nel caso in cui il bambino abbia partecipato almeno al 50% delle lezioni svolte nel trimestre ottobre-dicembre, la seconda entro giugno 2020, e solo nel caso in cui il bambino abbia partecipato almeno al 50% delle lezioni totali. Se non verranno rispettate le scadenze o il bambino verrà ritirato dai corsi il voucher potrà essere utilizzato l’anno seguente.

Durata

Il progetto ha una durata triennale. Complessivamente si prevede un investimento annuale di 1.200.000 euro. Saranno organizzati incontri con le associazioni e le società per presentare loro il progetto e per supportarle nelle procedure di accreditamento e nella creazione della loro vetrina dello sport on-line. La Città metropolitana aiuterà anche a predisporre il materiale informativo da distribuire a scuola e nelle associazioni sportive aderenti e offrirà assistenza per ciascuna operazione necessaria all’accreditamento e alla richiesta del voucher.

Sport per il corpo e la mente

«Abbiamo deciso di estendere il voucher per lo sport anche a tutti gli altri 43 comuni della Città metropolitana - spiega Brugnaro – perché la sperimentazione effettuata nel Comune di Venezia, primo in Italia a provare questa strada di avviamento allo sport dei ragazzini di 6 anni, è, prima di tutto, un dovere morale che abbiamo nei confronti dei nostri figli. Chi pratica lo sport cresce con dei valori, impara a stare con gli altri, conosce il rispetto, il significato della sconfitta ma anche della rivincita. Lo sport fa bene alla salute oltre che alla mente e alla crescita dei nostri ragazzi.».