L'oro di Annone: la terra, il vino buono e le opportunità di lavoro

Tutto si fa più grande per le aziende vitivinicole del Veneto orientale, come la Savian di Annone Veneto che ha raddoppiato, grazie all'export, fatturato e lavoro, e ora cerca 10 professionisti di marketing da inserire nell'organico a breve e far volare l'impresa. «Noi siamo il territorio, siamo la strada dei vini, il distretto del bio, e produciamo con umiltà e passione», dice William Savian, titolare della Savian Vini. «Siamo cresciuti anche grazie al sostegno delle istituzioni, regionali e locali, grazie all'identità culturale e produttiva che contraddistingue questi luoghi», dice Savian. La Regione è presente con il vicepresidente Gianluca Forcolin a portare le parole del presidente Luca Zaia, nell'evento di presentazione di sabato. «Da soli si fa prima ma assieme si va più lontano. Vince il gioco di squadra», afferma. Mentre il sindaco di Annone Veneto Victor Luvison ha già in mente un led wall (maxi schermo) nella piazza del Comune dove far incontrare domanda e offerta di lavoro, perché di professionisti «capaci di diventare ambasciatori dei prodotti di questi luoghi, c'è immensamente bisogno, come insegnano i cugini francesi quando promuovono lo Champagne e la zona in cui ha origine», spiega Andrea Colla, presidente di Coldiretti Venezia. La crescita di Savian inizia nel 2012. Da un fatturato di 500 mila euro passa, nel 2015, a 5 milioni, e nel 2018 supera i 10 milioni, soprattutto grazie alle esportazioni verso gli Stati Uniti, in Canada, Europa e Cina. «Le nuove risorse che entreranno in azienda, che si prepara a festeggiare cento anni di storia nel 2025, saranno fondamentali anche in vista dell'apertura della cantina al pubblico e ai turisti». Il progetto di espansione prevede la creazione di uno showroom e di uno shop per organizzare visite guidate e degustazioni.