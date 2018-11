Sequestro di rifiuti alla Cosmo, interrogazione dei 5 Stelle

Cosa ha fatto e farà la giunta veneta sul caso dei rifiuti sequestrati dai carabinieri forestali a Noale e Paese? Lo chiede in un'interrogazione il gruppo consiliare regionale veneto del Movimento 5 Stelle, dopo il sequestro di 280mila tonnellate di materiali inquinati. “L'illecito riguarderebbe due zone – ricordano i pentastellati – a Campagnole di Paese e Noale, dove sarebbe stata stoccata un'enorme quantità di rifiuti provenienti da operazioni di bonifica eseguite nel nordest”.

“Secondo gli inquirenti, in particolare, il procedimento per la trasformazione dei rifiuti trattati in materiali per l’edilizia, segnatamente per sottofondi e rilevati stradali, non sarebbe stato eseguito a regola d’arte procedendo alla “inertizzazione” o “vetrificazione” che consente di far sì che il nuovo prodotto non rilasci inquinanti – spiegano i consiglieri M5S - i rifiuti pericolosi, invece, venivano semplicemente mescolati ad altri rifiuti per diluire la concentrazione di inquinanti presenti al loro interno, e infine a leganti quali calce e cemento. Alla fine del processo industriale, tale nuovo prodotto si trovava quindi a contenere ancora metalli pesanti quali piombo, rame, nichel, e persino amianto, sostanza notoriamente altamente cancerogena”.

“I rischi per l'ambiente e per la salute sono altissimi – aggiungono i 5 Stelle – addirittura quei materiali, utilizzati come sottofondo per strade e autostrade, potrebbero causare contaminazioni della falda, per non parlare dei rischi legati alla resistenza dei manufatti, ponti e cavalcavia, costruiti con questi materiali in pieno spregio delle norme e del buonsenso”. L'interrogazione chiede quindi alla giunta veneta “quali iniziative intenda intraprendere per evitare il verificarsi di gravissime condotte illecite ambientali nel trattamento dei rifiuti”.