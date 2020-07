Un dono da lontano: Abio Mestre si occupa dei pazienti più piccoli all'Angelo

Una donazione per sottolineare un impegno, per tener vivo un rapporto, in attesa di tempi migliori: è quella fatta dall'Associazione Abio di Mestre alla Pediatria dell'ospedale dell'Angelo: «Da ormai quattro mesi i volontari di Abio, l'associazione per il Bambino In Ospedale - spiega la Presidente Patrizia De Gobbi - hanno dovuto interrompere il loro quotidiano impegno: da quattro mesi non possiamo accogliere i bambini che arrivano in Pediatria, né possiamo intrattenerli nella sala giochi allestita per loro nel Reparto. Credo che la nostalgia sia di entrambi, e noi volontari davvero sentiamo la mancanza del nostro quotidiano dedicarci ai piccoli pazienti dell'Ospedale. E per questo, anche se da lontano, abbiamo cercato un modo per renderci presenti: i giochi che abbiamo consegnato oggi sono il segno della continuità della nostra presenza».

Il progetto

Ad accogliere i tanti giocattoli, scelti d'intesa con la Pediatria e adatti alle differenti età dei bambini che accedono al Reparto, c'erano anche la Direttrice dell'ospedale, la dottoressa Chiara Berti, e il direttore generale dell'Ulss 3 Serenissima Giuseppe Dal Ben: «Tra le tante limitazioni che ci ha imposto l'epidemia - ha sottolineato - c'è anche quella di aver dovuto sospendere questo servizio importante di accompagnamento ai bambini in attesa o ricoverati, svolto dai volontari di Abio. Il personale del Reparto si fa carico comunque dell'accoglienza, cercando di supplire. E intanto da fuori oggi Abio ci... manda i rinforzi: giochi e giocattoli affidati al Reparto, che saranno distribuiti e utilizzati per i bambini che salgono in Pediatria in questo periodo».

Abio Mestre aveva anche in programma di festeggiare i dieci anni dalla sua costituzione, che cadono appunto nel 2020, ma ogni eventuale celebrazione è stata ovviamente rinviata, d'intesa con la Direzione dell'Ulss 3: «Vorremmo tuttavia ricordare - sottolinea la presidente - l'importanza della presenza di ABIO, che a Mestre sia stata promossa e sostenuta dall'allora Primario di Pediatria, il dottor Giovanni Battista Pozzan. La ripresa delle consuete attività dei volontari Abio in ospedale non è prevedibile quanto a tempi e modalità. Siamo però anche convinti che Abio sarà in grado di proporre anche in futuro un ruolo per i propri volontari, nel quale i punti di forza del passato verranno opportunamente trattati ed integrati: da oltre quarant'anni abbiamo infatti saputo crescere e rendere sempre più valida la nostra missione, e potremo farlo, d'intesa con la Direzione dell'ospedale e dell'Ulss 3, anche nella fase post Covid-19».