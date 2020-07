Meno abitanti e sempre più anziani, il Veneziano ne ha persi 6.200

Quasi una città come Reggio Emilia, Parma, Perugia o Padova. Sono infatti circa 189 mila gli abitanti in meno, relativamente ai dati del 2019 nel nostro Paese pubblicati dall'ISTAT. Ma il trend dello spopolamento è una costante, se pensiamo che dal 2014 è come se fosse stata cancellata una intera regione come la Basilicata. E nel Veneziano? Secondo i dati Istat elaborati dallo Spi Cgil del Veneto, nello stesso periodo il nostro territorio ha perso quasi 6.200 abitanti, dei quali 2.500 solo nel 2019, arrivando a 851.663 con una perdita della forza lavoro di circa 10mila persone attive. Il differenziale tra nati e decessi nel 2019 è risultato pari a -3.916 nonostante il saldo migratorio positivo, ma non in grado di compensare il saldo naturale fortemente negativo.

«Ormai non si può più ignorare questa situazione - commenta Renato Bressan, della segreteria regionale dello Spi Cgil del Veneto - la pandemia ci ha dimostrato chiaramente che non abbiamo ancora preso coscienza di quanto siano cambiati i tempi, con una inversione demografica che non può più essere ignorata. Agli inizi degli anni Novanta abbiamo assistito ad una marcatissima inversione dell’indice di invecchiamento. Ora tutto è cambiato anche nella nostra Regione». Il problema si inquadra nella profonda modificazione della struttura demografica, legata soprattutto al rapporto tra giovani ed anziani, essendo ormai palese l'inversione dell’indice di invecchiamento avvenuta agli inizi degli anni Novanta. Dati alla mano, se nel 1982 nel Veneziano tale indice risultava di 59 anziani ogni 100 giovani, oggi risulta pari a 244, con un numero di ottuagenari quadruplicato, passato dai poco più di 16mila ai quasi 65mila attuali. Nel Veneto gli anziani over 80 sfiorano ormai quota 350 mila (di cui il 64 per cento donne), fotografia di un territorio con una popolazione sempre più vecchia associata a un crollo delle nascite e a una diminuzione di abitanti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Questi dati ci debbono far seriamente riflettere – sottolinea con forza Daniele Tronco, segretario generale Spi Cgil Metropolitano Venezia – sulla necessità di una profonda modifica che riguardi anche e soprattutto le politiche fiscali del nostro Paese, nell'ampliare gli interventi di welfare e di servizi mirati a una fascia di popolazione sempre più anziana e in difficoltà». Ma soprattutto – rincara Tronco – «serve una vera svolta nel recuperare le risorse rappresentate da imposte non pagate pari, secondo i dati Istat nell'ultimo rapporto dello scorso anno, a 211 miliardi da economia non osservata ai quali si aggiungono altri 11 miliardi di contributi previdenziali non versati».