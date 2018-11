Disagi a San Marco, abitazioni senza acqua dai rubinetti

Disagi per i veneziani nel primo pomeriggio di giovedì. Alcuni residenti nel sestiere di San Marco, infatti, hanno dovuto fare i conti con un disservizio nell'erogazione dell'acqua potabile, a causa della probabile rottura di una tubatura in Salizada San Samuele. Inevitabile, per molti, lo stupore nel ritrovarsi senza acqua dal rubinetto. Il call center di Veritas comunica che il disservizio per i cittadini potrebbe protrarsi fino alle 18.