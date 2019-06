Academìni vittoriosi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

"Al CONCORSO DANZAVEN 2019 patrocinato dalla Città di San Donà di Piave, domenica 26 Maggio 2019 presso il Teatro Metropolitano Astra di San Donà di Piave i nostri SPLENDIDI allievi hanno ottenuto: Per la categoria KIDS (da 8 a 10 anni) nella disciplina DANZA CLASSICA/NEOCLASSICA: PRIMO PREMIO 🥇 GRUPPI per la coreografia Charlie di Clara Santoni, interpreti: Francesco B. - Ksenia B. - Alice B. - Davide C. - Francesca C. - Anita F. - Asia F. - Anna G. - Alyssa G. - Arber L. - Cecilia M. - Carlotta Ma. - Carlotta Mo. - Alessandra S. - Edoardo S. - Camilla S. - Emma T. - Lisa Z. - PRIMO PREMIO 🥇 PASSI a DUE per la coreografia Entertainement di Clara Santoni interpretata da Alice B. E Carlotta Ma. TERZO PREMIO 🥉 SOLISTI ad Anna G. Per la categoria TEEN (da 11 a 13 anni) nella disciplina DANZA CLASSICA/NEOCLASSICA: PRIMO PREMIO 🥇 GRUPPI per la coreografia SALUT di Clara Santoni, interpreti: Francesco B. - Davide C. - Arber L. - Edoardo S. PRIMO PREMIO 🥇 SOLISTI a Edoardo S. TERZO PREMIO ex AEQUO🥉 SOLISTI ad Alessandra S. e Lisa Z. Inoltre sono state consegnate tre prestigiose borse di studio totali, offerte dalla prima ballerina Lilana Così per la scuola estiva 2019 a: Edoardo S. Davide C. Arber L. Giuria: Liliana Cosi - Anna Bragagnolo - Hektor Budlla - Franco Favaro - Sabrina Agata Speranza Veramente TANTI TANTI TANTI complimenti!".