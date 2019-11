L'acqua alta cancella anche la musica, sommerso l'archivio del Conservatorio Benedetto Marcello

I danni causati dalla marea eccezionale che ha colpito Venezia sono sempre più ingenti. Sono andati a fondo, infatti, anche gli archivi del conservatorio Benedetto Marcello e con essi opere di grandissima importanza dal punto di vista storico e culturale. Cancellate partiture, spartiti e documenti di artisti che hanno segnato la storia della musica, tra questi, sono stati deteriorati dall'acqua i manoscritti del fondo Torrefranca, le partiture di Benedetto Marcello, di Vivaldi e molte altre delle 56mila opere conservate nella biblioteca del conservatorio veneziano con danni che non si riescono ancora a stimare. Un nefasto destino per la storia della musica che rischia di perdere definitivamente testimonianze importanti del suo passato e volumi tra i più antichi d'Europa. A cercare di rimediare ai danni provocati dall'acqua alta un gruppo di 50 ragazzi volontari che si è impegnato per aiutare a salvare quanto più possibile della collezione di palazzo Pisani ma la delicatezza dei manoscritti, la gravità della loro condizione e l'importanza storico-culturale delle opere in questione richiederebbe l'intervento di mani esperte.

Un destino segnato ma che forse si poteva evitare in quanto a incentivare i danni è stato lo spostamento dell'archivio del conservatorio, nel 2014, dal mezzanino al piano terra del palazzo per poter essere più fruibile al pubblico. Un anno di lavori e 190 mila euro stanziati - di cui 100 mila messi a disposizioone dal Miur - per la realizzazione della nuova sede della biblioteca, una scelta che, oggi, fa riflettere e spinge, forse, a muoversi diversamente per garantire la conservazione delle opere presenti a Venezia.

L'inchiostro si scioglie, la storia si cancella ed emerge, con amarezza, la labilità di un'isola che si regge sull'acqua e la poca cura nei confronti di patrimoni inestimabili che ci si accorge di avere solo quando, ormai, è troppo tardi.