Venezia ancora allagata: picchi di 110 centimetri e pioggia

A Venezia residenti e visitatori sono ancora alle prese con l'acqua alta. Venerdì il centro previsioni maree del Comune ha annunciato nuovi picchi di 110 centimetri, uno per sabato 3 novembre e uno per domenica 4, entrambi intorno alle otto di mattina (codice arancio, marea molto sostenuta). Stamattina, invece, il livello massimo si è attestato poco al di sotto dei 100 centimetri. Significa che, soprattutto per chi si muove nelle zone più basse della città, in certi momenti della giornata continua a essere necessario camminare sulle passerelle e indossare gli stivali di gomma.

Maltempo

All'acqua proveniente dalla laguna si aggiunge quella che arriva dall'alto: il bollettino meteo dell'Arpav ha previsto per la giornata di oggi cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto, con probabilità di precipitazioni sparse ed intermittenti da medio-alta (50-75%) al mattino ad alta (75-100%) nel corso del pomeriggio, su tutta la regione. Un po' meglio sabato: al mattino, sulla pianura, probabilità medio bassa (25-50%) di precipitazioni inizialmente diffuse, in esaurimento nel corso della giornata a partire dai settori orientali.