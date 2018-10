Acqua alta eccezionale lunedì: «Previsto picco di 150 centimetri alle 14»

Si alza l'asticella- Le previsioni di ieri parlavano di un possibile picco di acqua alta di 135 centimetri a Venezia, ora la situazione sembra peggiorata: secondo il Centro Maree, infatti, la marea potrebbe arrivare a toccare quota 150 centimetri alle 14. Un secondo picco previsto per la notte tra lunedì e martedì a quota 140.

«Uscire di casa solo se necessario»

La raccomandazione ai cittadini è quella di non uscire di casa e di impegnare le strade solo se necessario in modo da garantire, in caso di emergenze, agli operatori di soccorso di raggiungere agevolmente zone interessate da eventuali problemi. Il direttore generale dell'Ulss 3 Giuseppe Dal Ben, ha disposto che vengano posticipate le visite sanitarie programmate in centro storico sia lunedì 29 che martedì 30 ottobre.

Ospedali in massima allerta

In tutti gli ospedali, secondo le disposizioni, i servizi di pronto soccorso e dell'emergenza-urgenza sono stati posti in stato di massima allerta. I reparti ospedalieri sono pronti ad accogliere eventuali situazioni di emergenza. Anche ai servizi tecnici sono state date disposizioni perché siano pronti a fronteggiare eventuali eventi eccezionali.