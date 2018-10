È un acqua alta eccezionale: previsti 160 centimetri alle 15

Il picco massimo è previsto alle 15 di oggi, 29 ottobre, a 160 centimetri. Martedì verso l'1 di notte il secondo a 140. Ma a Venezia l'acqua alta ha cominciato a creare disagi già dalle prime ore della mattinata di lunedì. Non sono servite nemmeno le passerelle ad agevolare il transito: poco dopo le 13, infatti, gli agenti della polizia locale hanno cominciato a bloccarne l'accesso a San Marco, perché il livello dell'acqua era troppo alto e c'era il pericolo di galleggio. L'unico modo per transitare, quindi, quello di immergersi in acqua, stivaloni di gomma ai piedi. In altre zone della città, invece, continuano ad essere utilizzabili, come in riva degli Schiavoni per raggiungere gli imbarcaderi di San Zaccaria. Alle 14.25 sono stati registrati 152 centimetri.

Marea eccezione da record?

Potrebbe essere, quella di lunedì, la terza marea eccezionale più alta di sempre. Il livello massimo mai raggiunto a partire dal 1923 è stato nel 1966 con la storica "Aqua granda" del 4 novembre, quando il livello dell'acqua toccò i 194 centimetri. Tredici anni dopo, il 22 dicembre 1979, si toccò quota 166. A seguire, se confermata, potrebbe piazzarsi quella di oggi, con 160 centimetri. Seguono nella speciale classifica, i 158 centimetri del 1° febbraio 1986, i 156 del 1° dicembre 2008 e i 151 del 1951.

Bollettino aggiornato del Centro Maree

Misure cautelative

Già adottate domenica sere tutta una serie di misure cautelative, a partire dalla chiusura delle scuole di tutta la provincia veneziana nelle giornate di lunedì 29 e martedì 30 ottobre. La disposizione, decisa dal prefetto Vittorio Zappalorto in accordo con il sindaco metropolitano Luigi Brugnaro e i rappresentanti delle forze dell'ordine e di primo soccorso, vale per tutti gli istituti di ogni ordine e grado, dagli asili nido alle università.

Il provvedimento

Il provvedimento è frutto di una concomitanza di fattori legati al meteo, tra cui le previsioni di forti venti e precipitazioni in tutto il Veneto. Per questo la Regione ha diramato anche un avviso di criticità idrogeologica e idraulica, a livello codice rosso, legata al rischio di piene nei corsi d'acqua. Il Centro maree del Comune di Venezia ha annunciato la possibilità di un picco eccezionale di acqua alta in centro storico (160 centimetri) intorno alle 14. Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha raccomandato alla popolazione di non uscire di casa e di impegnare le strade solo se necessario, in modo da garantire agli operatori di soccorso di garantire, in caso di emergenze, agli operatori di soccorso di raggiungere agevolmente zone interessate da eventuali problemi. Il direttore dell'Ulss 3 "Serenissima", Giuseppe Dal Ben, ha disposto che vengano posticipate le visite sanitarie programmate in centro storico sia lunedì 29 che martedì 30 ottobre.