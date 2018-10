L'allarme su Whatsapp: «L'acqua che esce dai rubinetti è contaminata». Ma è una fake news

Sta girando da qualche ora un messaggio WhatsApp, firmato Croce rossa italiana, che invita i cittadini a non bere acqua di rubinetto, a causa contaminazione. «Al momento - spiegano in un comunicato congiunto Comune di Venezia, città metropolitana, prefettura e Veritas - non è possibile determinare se questo messaggio faccia riferimento a una situazione reale, verificatasi chissà dove e poi arrivata attraverso i social. L’unica cosa certa è che nel territorio dove Veritas gestisce il servizio idrico integrato (quindi l’acquedotto pubblico) non c’è e non c’è stata alcuna contaminazione dell’acqua potabile».

«L'acqua è controllata»

L’acqua che esce dai rubinetti allacciati al pubblico acquedotto è sicura e controllata. Quindi perfettamente potabile. Veritas invita dunque i cittadini a consumarla senza alcuna incertezza o diffidenza.