Actv, flash mob di Veneziamiofuturo: «E.. state in inverno»

Servizio di trasporto pubblico della partecipata Avm Actv ancora nel mirino, dopo il fine settimana di polemiche che hanno investito il ferry dal Tronchetto al Lido con la ripresa della stagione estiva sulle spiagge. Sulla pagina Facebook di Veneziamiofuturo (Gruppo 25 Aprile) compare l'annuncio di un flash mob, per domenica 28 giugno alle 11, alle Fondamente Nuove. «E..state in inverno» è stata battezzata la mobilitazione, per chiedere: «un servizio pubblico adeguato».

La Municipalità di Venezia Murano Burano fa notare l'assenza della partecipata Avm Actv alla commissione convocata dal Consiglio il 4 giugno scorso, «per avere dei chiarimenti sul bilancio, e sul sovraffollamento dei mezzi nei fine settimana e nel corso del ponte del 2 giugno». Presenti invece il segretario del sindacato Filt Cgil Valter Novembrini e quello di Usb Alberto Cancian che hanno ricordato i risultati della risoluzione della vertenza: il ritorno in servizio dei dipendenti in cassa integrazione e il ripristino dell’orario invernale pre Covid dall’8 giugno. «Constatato - scrive il Consiglio - il perdurare di disagi da parte dei cittadini, in particolare abitanti delle isole, ed essendo prevedibile l'incremento di turisti per la cessazione delle limitazioni dei movimenti tra le Regioni, si chiede che l'amministrazione comunale si attivi per assumere lavoratori stagionali». Gli introiti della maggior bigliettazione, derivanti dal ritorno dei turisti, e i contributi al trasporto pubblico locale stanziati dal governo, con una diversa ripartizione territoriale dei fondi regionali, secondo la Municipalità consentono di adattare il servizio, «alle esigenze e alle specificità del territorio».