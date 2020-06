Vaporetti, bus e punti vendita Actv: un passo in più verso la normalità

Potenziamento dall'8 giugno del servizio di navigazione, di quello automobilistico, urbano e extraurbano, e di alcuni punti vendita Actv dopo l'accordo fra azienda, Comune e sindacati.

Navigazione

• Linea 1 - percorso regolare da P.le Roma per Lido SME e viceversa via Canal Grande con una corsa ogni 12 minuti

• Linea 2 - percorso regolare da P.le Roma per San Marco-San Zaccaria e viceversa via Canale della Giudecca con una corsa ogni 12 minuti // da P.le Roma per Rialto via Canal e viceversa Grande con una corsa ogni 24 minuti

• Linea 2/ - da P.le Roma per Rialto e viceversa via Canal Grande una corsa ogni 12 minuti dalle ore 07:00 alle ore 09:00 (prima e ultima corsa da P.le Roma alle ore 07:01 e alle ore 08:49, prima e ultima corsa da Rialto alle ore 07:20 e alle ore 09:08), al pomeriggio corse da P.le Roma alle ore 16:16, 16:40, 17:04 e 17:28 e da Rialto alle ore 16:20, 16:44, 17:08, 17:32 e 17:56

• Linea 3 - percorso regolare da P.le Roma per Murano e viceversa via Rio di Cannaregio con una corsa ogni 30 minuti dalle ore 06:20 alle ore 08:50, ogni 20 minuti dalle ore 9:10 alle ore 14:50 e ogni 30 minuti dalle ore 15:40 alle ore 18:10 (nei festivi non vengono effettuate le corse in partenza da P.le Roma delle ore 06:20, 06:50, 07:20, 07:50)

• Linee 4.1/4.2 - percorso regolare Murano - F.te Nove - P.le Roma - Giudecca - San Marco-San Zaccaria - F.te Nove - Murano e viceversa con una corsa ogni 20 minuti

• Linee 5.1/5.2 - percorso regolare Lido SME - F.te Nove - P.le Roma - Zattere - San Marco-San Zaccaria - Lido SME e viceversa con una corsa ogni 20 minuti.

• Linea 6 - percorso regolare da P.le Roma per Lido SME e viceversa via Canale della Giudecca con, dal lunedì al venerdì feriali una corsa ogni 20 minuti dalle ore 06:20 alle ore 09:00 e dalle ore 12:20 alle ore 20:00, il sabato, la domenica ed i festivi una corsa ogni 20 minuti dalle ore 08:40 alle ore 20:00

• Linea 11 - ripristinate tutte le corse (così come pianificate nell’orario invernale feriale dello scorso anno)

• Linea 12 - percorso regolare da F.te Nove a Treporti e viceversa via Murano e Burano con una corsa ogni 30 minuti // viene attivato, in accordo e sinergia con ATVO, un collegamento automobilistico Treporti - P.ta Sabbioni e viceversa tramite bus ATVO (da Treporti alle ore 06:12, 07:12, 08:12, 09:12, 18:12, 19:12, 20:12, 21:41, 22:22 e da P.ta Sabbioni alle ore 06:52, 07:52, 17:52, 18:52, 19:52, 21:25, 22:05)

• Linea 13 - ripristinate tutte le corse (così come pianificate nell’orario invernale feriale dello scorso anno)

• Linea 14 - percorso regolare da San Marco-San Zaccaria per P.ta Sabbioni e viceversa con una corsa ogni 30 minuti dalle ore 05:15 alle ore 20:15, prima e ultime corse alle ore 04:35, 21:15, 22:00, 23:00 e 23:45 // una corsa all’ora ai minuti 50 dalle ore 08:50 alle ore 16:50 prosegue per Burano

• Linea 17 - ripristinate tutte le corse (così come pianificate nell’orario invernale dello scorso anno), con una corsa ogni 50 minuti a partire dalle ore 05:00 // sospesi i collegamenti - due corse il lunedì e due corse il venerdì - tra Lido San Nicolò e P.ta Sabbioni

• Linea 22 - ripristinate tutte le corse (così come pianificate nell’orario invernale dello scorso anno)

Automobilistico

• Linea 55E - attivazione nuove corse da lunedì a venerdì feriale da Dolo capolinea a Calcroci alle ore 06:27, da Calcroci a Padova alle ore 06:40, da Padova a Calcroci alle ore 14:15, da Calcroci a Dolo alle ore 15:12

• Linea 8AE - attivazione di nuove corse da lunedì a sabato feriale da Marcon Mattei a Stazione Ferroviaria di Mestre alle ore 06:35, 08:00 e 09:06 // da Marcon Mattei a Mestre Centro dalle ore 10:06 alle ore 19:06 una corsa all’ora ai minuti 06 // da Marcon Mattei a Mogliano alle ore 19:56 // da Stazione Ferrovia di Mestre a Marcon Mattei alle ore 07:02, 07:57, 08:57, 10:02 // da Mestre Centro a Marcon Mattei dalle ore 11:01 alle ore 19:01 una corsa all’ora ai minuti 01

• Linea 17E - attivazione nuove corse da lunedì a sabato feriale da Caltana a Mirano alle ore 06:20, 07:10, 13:45, 14:45, 17:50, 18:50 e da Mirano a Caltana alle ore 05:55, 06:50, 13:15, 14:15, 17:30, 18:30

• Linea HE - attivazione nuove corse da lunedì a sabato feriale da Noale a Martellago alle ore 06:10, 13:10, 18:10 e da Martellago a Noale alle ore 07:07, 14:07, 19:07

In ambito urbano vengono attivate alcune corse di linea 47H e 16 da lunedì a sabato feriale, con le seguenti corse:

· Linea 16 - attivazione nuove corse da Rizzardi a Fusina alle ore 08:00, 09:00, 14:00 e 19:00 e da Fusina a Rizzardi alle ore 08:32, 09:32, 14:32 e 19:32

· Linea 47H - attivazione nuove corse da Asseggiano a Ospedale alle ore 06:15, 08:15, 11:15, 13:15 e 18:15 e da Ospedale a Asseggiano alle ore 07:05, 09:05, 12:05, 14:05 e 19:05

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Punti vendita

Sempre in ambito urbano viene modificata la percorrenza della navetta PK1 di collegamento tra il Park Petroli (parcheggio scambiatore gratuito) e Venezia che il sabato, la domenica e nei giorni festivi dalle ore 09:00 in avanti effettua doppia fermata a P.le Roma e Tronchetto. Vengono infine riaperti i seguenti punti vendita: Ferrovia Santa Lucia (presso gli approdi C e D), Punto Iat Ferrovia (interno alla Stazione di Venezia Santa Lucia), Punto Iat Autorimessa Comunale a P.le Roma, Punto Iat Aeroporto Marco Polo di Venezia, San Marco Vallaresso, San Marco Giardinetti, San Zaccaria Monumento Vittorio Emanuele (presso l’approdo B), San Zaccaria Pietà (presso l’approdo A), Mirano (dal 25 al 5 di ogni mese). Sabato 06 giugno riaprirà invece il Punto Iat di Piazza San Marco.