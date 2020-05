Actv: riapre l'approdo dell'Arsenale in entrambi i sensi di marcia

Da domani 12 maggio riapre l'approdo dell'Arsenale in entrambe le direzioni di marcia. In questo modo l'intero impianto, oggetto di un intervento sia nella parte di fondazione sia in quella di superficie (piano calpestio, corrimano, dotazioni tecnologiche in termini di emettitrice automatica e tornelli) dopo i danni subiti dall'acqua alta eccezionale del 12 novembre 2019 torna alla piena fruibilità.

L'approdo B era già stato riaperto lo scorso 27 dicembre accogliendo il servizio di trasporto sia in direzione Lido, sia in direzione San Marco. Il cantiere dell'imbarcadero A, invece, è stato bloccato dall'emergenza Coronavirus e la riapertura, che era stata prevista per la fine di marzo, è stata posticipata qualche mese più avanti.

Proseguono, intanto, gli interventi su Burano, San Tomà, Rialto A e B, Murano Faro e San Zaccaria E e F.