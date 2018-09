Lapo e Hadesz prendono familiarità con le imbarcazioni: «Risposte oltre le aspettative»

Addestramento speciale in laguna per Lapo e Hadesz, le due nuove unità cinofile della polizia locale di Venezia, per abituarsi ad azioni a bordo di imbarcazioni, seguiti dagli istruttori della Scuola cinofila della Municipale di Milano. Anche il sindaco Luigi Brugnaro presente mercoledì mattina in piazzale Roma per conoscere gli addestratori e complimentarsi per il proprio lavoro ed impegno.

Oltre le aspettative

Secondo gli agenti di Milano, i due cani antidroga stanno dimostrando grande equilibrio e danno risposte oltre alle loro aspettative, tanto che martedì sono già stati coinvolti anche in un'attività operativa svoltasi nel parco di Villa Querini a Mestre.