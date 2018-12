Adottaunalbero: a ruba gli alberelli scolpiti al mercato agricolo di Mestre

Grande successo per l’iniziativa #adottaunalbero oggi al mercato agricolo coperto di Mestre, dove erano in vendita gli abeti di Natale scolpiti dai ceppi dell’Altopiano di Asiago. Gli esemplari nati dalle mani dell’operatrice didattica di Tresche Conca, Cristina Panozzo, titolare della Fattoria Cason delle Meraviglie e poi aiutata nell’impresa dalla Proloco di Enego e dai giovani di Coldiretti, sono andati a ruba.

Durante la mattina si è parlato anche del menù tradizionale di Natale: Dalle tagliatelle fatte in casa, al brodo di cappone con i tortellini, alla carne lessa servita con le salse, agli arrosti, al cotechino con la polenta, alle verdure di stagione e gli immancabili dolci: la pinza tipica della tradizione contadina realizzata con prodotti semplici impastati insieme quali farina gialla e bianca, zucchero, uova, canditi, uva passa, fichi e semi di finocchio, e i dolci come la focaccia veneziana simbolo della raffinata tradizione di pasticceria della Serenissima e dolce tipico delle occasioni festive riicca di canditi e spezie che giungevano d’oltremare. «Il cibo è tradizione, conoscenza, passione, è un momento della storia racchiusa in una ricetta, per questo ci teniamo a riportare l’attenzione anche dei più giovani su questo grande patrimonio che possediamo, convinti che ogni sforzo per conservarlo e valorizzarlo diventi prezioso anche per le generazioni future», dice Andrea Colla, presidente di Coldiretti Venezia.

Ospite la nutrizionista Marina Etonti che ha elargito consigli e suggerimenti per affrontare con meno sensi di colpa il tour de force dei prossimi giorni. «Consiglio l’utilizzo di abbondanti verdure di stagione perché oltre ad offrire dei perfetti abbinamenti, favoriscono la digestione e non ci appesantiscono. Le sostanze amarotiche del radicchio e delle cicorie sono stimolanti per le secrezioni gastriche aumentando la digeribilità dei cibi grassi» assicura Marina Etonti. Il mercato agricolo coperto, in vista del Natale terrà aperto anche domenica 23 dicembre dalle 8 alle 13.