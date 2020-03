"Adotta una libreria": un'iniziativa per sostenere a distanza la Marcopolo di Venezia

"Adotta una libreria" è l'iniziativa di Eris Edizioni per tutelare la filiera delle librerie indipendenti tra cui anche la nota libreria Marcopolo di Venezia. In questi giorni, infatti, acquistando un libro sul sito della casa editrice alla libreria del giorno verrà destinata la normale percentuale di vendita.

Mercoledì 25 marzo sarà la volta della Marcopolo che potrà essere "adottata" dai suoi appassionati clienti con l'acquisto dei libri consigliati dai librai Claudio, Sabina e Flavio: le graphic novel di Nicolas De Crecy e Jesse Jacobs.

La casa editrice si occuperà degli ordini e penserà alla spedizione, ma sarà come averli comprati direttamente in libreria. Tutti gli ordini verranno evasi solo il venerdì, con il preciso scopo di limitare gli spostamenti, non sovraccaricare il lavoro delle hub di smistamento e dei corrieri, evitando di incentivare lo sfruttamento del lavoro di questa categoria. Si tratta, inoltre, di un modo per sostenere l'economia di queste attività che subiscono già le conseguenze della diffusione sempre più diffusa della vendita online.

Come funziona "Adotta una libreria"

• Nei giorni stabiliti dal calendario, ordinando dal sito www.erisedizioni.org si contribuirà a sostenere una libreria indipendente, proprio come se si comprassero i libri lì;

• Per ogni ordine fatto sul sito, la libreria del giorno avrà la normale percentuale che gli spetta da ogni libro edito sa Eris, proprio come se lo avesse venduto lei;

• Sarà Eris Edizione a evadere gli ordini e spedire, ma sarà come comprare i libri direttamente in libreria;

• Le spese di spedizione saranno gratuite per ordini sopra i 35€, per gli altri ordini saranno applicati i 6€ di spese di spedizione;

• Tutti gli ordini verranno evasi solo il venerdì per limitare gli spostamenti.

• Per qualsiasi domanda o richiesta particolare scrivere a ordini@erisedizioni.org