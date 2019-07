Aeroporto: per l'Enac è ok al nuovo parcheggio. «A pagare saranno gli alberi»

Nuovo parcheggio per agevolare le soste brevi all'aeroporto Marco Polo di Venezia, con 59 stalli che si aggiungono a quelli esistenti e che consentono di accompagnare o attendere i passeggeri per 60 minuti. Comune di Venezia, Enac e Save hanno raggiunto un accordo. Ma rimane il problema degli alberi. Quelli dell'ex vivaio Benetazzo. «In aula oggi, venerdì 5 luglio, il governo ha risposto a una mia interpellanza sul Marco Polo di Venezia - scrive Nicola Pellicani, deputato del Partito Democratico -. Governo e Enac fanno sapere che l'intervento è stato autorizzato e può essere realizzato. Ciò significa che il taglio di oltre 1.200 alberi può avvenire in barba degli abitanti del territorio di Tessera e dell'intera città».

Gli arbusti

Sono alberi, tra cui i pini marittimi, ubicati nella zona di accesso all'aeroporto, e un migliaio di piante messe a dimora da oltre cinquant'anni nell'area dell'ex vivaio Benetazzo, parte del sedime aeroportuale - afferma Pellicani -. La realizzazione dei nuovi stalli avrebbe dovuto essere preceduta da interventi di mitigazione ambientale. Ma come i cittadini sanno, ciò non sta avvenendo».

La Ztc

«Enac avalla anche la gestione in regime di monopolio dei parcheggi dell'aeroporto, da parte di Save, e l'istituzione di Zone a traffico Controllato (Ztc) all'interno dell'aeroporto. È chiaro che si tratta di forzature nell'interpretazione della legge, in quanto la norma prevede l'istituzione di corsie ad accesso limitato per razionalizzare il traffico e per motivi di sicurezza. Mentre la Ztc è stata estesa a tutto il sedime aeroportuale del Marco Polo. Continueremo la nostra battaglia - conclude - l'aeroporto rappresenta un'infrastruttura troppo importante per la Città metropolitana per essere gestita in un clima di conflittualità con la cittadinanza».