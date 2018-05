Marco Polo, aumentano i passeggeri ma calano le merci: i dati del primo trimestre

Ancora un segno più nel trasporto passeggeri all'aeroporto Marco Polo di Venezia. I dati del traffico aereo forniti da Enac, l'ente nazionale dell'aviazione civile, fanno segnare un +6,3% nel primo trimestre dell'anno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente: hanno volato da (o verso) Tessera la bellezza di 1,89 milioni di persone. Se si contano i movimenti, invece, si registrano 16.413 voli, ovvero l'1,3% in più del 2017. Per fare qualche confronto: a Roma Fiumicino si contano da gennaio a marzo 8,4 milioni di passeggeri, a Milano Malpensa 4,98, a Milano Linate 2,1, a Bergamo Orio al Serio 2,7, a Treviso 740mila.

Male le merci

Discorso diverso per quanto riguarda le merci, categoria in cui lo scalo veneziano segna una flessione piuttosto pesante. Sempre i numeri dell'Enac, infatti, indicano un -9,9% nel transito cargo: in tutto tra gennaio e marzo sono passate al Marco Polo 11.724 tonnellate di materiale, tra merci e posta.