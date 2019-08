Alloggi pubblici, Lanzarin: «No passo indietro sugli affitti. Sì a correttivi per anziani con risparmi»

«Nessun passo indietro» sulla legge regionale in materia di affitti degli alloggi pubblici in Veneto. Lo ha ribadito oggi, 14 agosto, a palazzo Balbi, dopo la riunione della giunta, l'assessore regionale al Sociale Manuela Lanzarin. Che ha però ricordato che sono stati creati dei tavoli tecnici, con le Ater locali, per studiare criticità e casi che hanno fatto scalpore, allo scopo di sostenere le fragilità, applicando dei correttivi in casi come quelli di anziani che hanno dei risparmi in banca, o hanno percepito il tfr (trattamento di fine rapporto), o hanno riscosso un'assicurazione. Restano escluse, ha ripetuto, tutte le persone che non rientrano nei requisiti previsti dalla legge. Lanzarin si è anche detta disponibile a incontrare i presidenti di Minucipalità che hanno chiesto un tavolo sulla questione.