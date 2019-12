Creata un'agenda dedicata a Giacomo Casanova, tra 5 anni il trecentenario dalla sua nascita

Casanova Yearbook 2020 è la nuova agenda dedicata al famoso scrittore, poeta, diplomatico, filosofo e agente segreto creata dalla Fondazione Casanova per celebrare il count-down dal trecentenario dalla sua nascita che verrà celebrato nel 2025. La presentazione del progetto, su invito, ci sarà sabato 7 dicembre alle 17.00 al Caffè Florian e il ricavato dalle vendite dell'agenda finanzierà la fondazione.

Casanova Yearbook 2020, in tiratura limitata ed edita da Officina Grafica Editoriale, conterrà non solo spazi per appuntamenti e riflessioni ma anche celebri frasi di Giacomo Casanova, una sua breve biografia e le date salienti della sua vita tra viaggi, amori e avventure.

«Un'agenda che lo scrittore avventuriero, icona del '700 veneziano avrebbe sicuramente apprezzato» sottolinea Luigi Pistore, direttore della fondazione e ideatore dell'agenda che sarà disponibile presso i bookshop del complesso museale di palazzo Zaguri, sul sito ufficiale dell'editore e in altri punti vendita.

«Il ricavato della Casanova Yearbook 2020, sponsorizzata da Bitcoin Veneto Centerit e Top Tech - dichiara Pistore - finanzierà la fondazione Giacomo Casanova, in particolare gli studi sui suoi manoscritti inediti e il calendario di iniziative di divulgazione in sua memoria. Soprattutto le Giornate Casanoviane programmate dal 2 al 5 aprile 2020 celebrando la ricorrenza della nascita di Giacomo Casanova, il 2 aprile del 1725».