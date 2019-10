Agrotur II: Mestre e Slovenia unite per un turismo enogastronomico

Sbarca a Mestre il progetto Agrotur II per la valorizzazione dei prodotti transfrontalieri a firma di Cescot Veneto e delle eccellenze enogastronomiche del Carso con il fine di promuovere un turismo di nicchia e costruire relazioni di valore tra imprenditori e produttori. La conferenza stampa per la presentazione dell'evento si è tenuta presso l'osteria Cuccagna di Mestre dove sono intervenuti Klemen Lisjak, il direttore dell'istituto agrario della Slovenia, Michele Lacchin per Confesercenti Venezia Rovigo, partner dell'iniziativa e Danilo Lunardelli, coordinatore di progetto. Grazie alla Confesercenti territoriale in 6 locali di Mestre, nello specifico all’osteria Cuccagna in via Manin, al El Fritoin di via Ca’ Savorgnan 17, al Bistrot 9 al piano terra dell’ M9, al Bistrot 55 in piazza Ferretto, al Mestre FC 1920 via Poerio e nel Macaco Vino&Cicchetti in via Sarpi si sono degustati gratuitamente i due prodotti tipici del Carso: il Kraski Prsut (prosciutto) e il vino Teran.

Sono previsti nei prossimi mesi eventi come questo a Dolo e, a gennaio, una mostra fotografica sul territorio del Carso presso l'M9, curata dalla fotografa Silvia Camporesi.

Kraski Prsut

Il Kraski Prsut è un prosciutto stagionato prodotto in numerosi comuni della zona del Carso. Si ottiene da cosce intere di maiale fresche, caratterizzato per la sua forma ovale priva del piedino e per il tenore di sale relativamente elevato. La fetta ha un colore rosso-rosato, più scuro ai bordi e presenta una consistenza compatta. L’aroma è vivace e pronunciato, il gusto è pieno. Affettato o in tranci è ideale per la preparazione di antipasti o piatti unici, o per accompagnare frutta e formaggi. Si abbina molto bene con i vini rossi, soprattutto con il vino rosso del Carso, il Teran (Terrano).

Il Terrano

Vino Terrano (in sloveno: Teràn) è legato alla terra rossa del Carso. Questo vino fatto con uva a bacca nera appartenente alla famiglia dei Refoschi, viene prodotto sull’altopiano Carsico nella parte occidentale della Slovenia, un territorio dominato dalla roccia e dai venti cherende la sua produzione una sfida quotidiana ma allo stesso tempo dona al prodotto delle qualità uniche: color rubino intenso, un profumo ricco di frutti di bosco, un gusto corposo. Rispetto agli altri vini si caratterizza per una maggiore quantità di acido lattico, che conferisce al vino una morbidezza vellutata. Si accompagna molto bene ai formaggi speziati, al prosciutto del Carso a carni rosse e selvaggina.