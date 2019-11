Lotta all'Aids: da venerdì l'evento di sensibilizzazione a Mestre con gli slogan degli studenti

Centocinquanta elaborati contro l'Aids in mostra a Calle Corte Legrenzi e poi al Molocinque: è l'evento "I Know I'm Safe" organizzato per venerdì 29 novembre dal Tavolo cittadino per la lotta all'Aids, in vista del primo dicembre, giorno in cui ogni anno ricorre la Giornata Mondiale.

Gli eventi

Nel territorio veneziano su questo tema è attivo il Tavolo di Lavoro interistituzionale “Lotta all’Aids”, formatosi alcuni anni fa proprio intorno alla necessità di tenere alta l’attenzione sul tema, in particolare per i giovani e con i giovani. «Negli ultimi tre anni, attraverso un bando di concorso - spiegano gli operatori del Tavolo 'Lotta all'Aids' - sono stati raccolti un centinaio tra slogan, disegni, filmati, sulla prevenzione del contagio da HIV creati dagli studenti delle Istituti Superiori del territorio veneziano. Abbiamo quindi deciso di allestire una mostra con gli elaborati prodotti, organizzando sul tema un evento pubblico articolato in tre momenti nelle giornate del 29, 30 novembre e 1 dicembre 2019. Lo scopo è quello di continuare a sensibilizzare le nuove e vecchie generazioni sulla conoscenza del virus, sulle modalità di protezione e sulle attuali ed efficaci prospettive di cura». Gli eventi - la mostra resta aperta fino al 1 gennaio con orario 17-19 - si svolgono in collaborazione con gli esercenti di Calle Corte Legrenzi, Coop Adriatica, Principe, Croce Rossa Italiana e con Molocinque, a dimostrazione di un importante lavoro di rete sull’argomento. Operatori del Tavolo di Lavoro interistituzionale “Lotta all’Aids” saranno presenti venerdì 29 novembre alla sala espositiva, che si apre alle 17, e all’evento del Molocinque, in programma per le 20, insieme ad alcuni giovani peer educator, formati sul tema, come promotori di prevenzione e per dare informazioni specifiche, distribuendo materiale realizzato con il loro contributo.