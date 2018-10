Al via a Mestre le lezioni per 25 futuri super tecnici meccatronici

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

"Sono iniziate oggi le lezioni per i 25 ragazzi, tra questi anche una ragazza, del primo anno nella nuova sede di Mestre dell’ITS Academy Meccatronico Veneto, una delle sette sedi venete dell’ITS per il conseguimento del titolo di Tecnico Superiore per l'Automazione ed i Sistemi Meccatronici. Le lezioni e le esercitazioni si terranno in prevalenza presso l’ITT San Marco, mentre i laboratori potranno essere tenuti presso gli Istituti tecnici del territorio: ITIS Zuccante di Mestre, lIIS Levi-Ponti e Liceo Maiorana-Corner di Mirano, ITT Enrico Fermi di Venezia, IT Astori di Mogliano Veneto, lIS Pacinotti e IIS Bruno Franchetti di Mestre. L’apertura della sede mestrina cerca di rispondere alle richieste del tessuto imprenditoriale locale sempre alla ricerca di queste figure ed è stata supportata dalla Regione che crede nella formazione tecnica professionalizzante. Le selezioni, chiuse nei giorni scorsi in tutto il Veneto, hanno permesso di formare 12 classi del primo e secondo anno, portando a ben 275 il numero di ragazzi che frequenteranno i corsi nelle 7 sedi e il coinvolgimento di 250 aziende venete che accoglieranno i ragazzi attraverso i tirocini formativi di 800 ore cui si aggiungono 1200 di laboratorio e in classe con docenti provenienti per almeno il 50% dal mondo del lavoro Al termine del biennio i 25 studenti della sede di Mestre accederanno all’esame per il Diploma Statale Europeo di 5^ livello EQF (European Qualification Framework). “I numeri complessivi rendono l’ITS Academy Meccatronico Veneto una realtà di riferimento per il mondo imprenditoriale della nostra regione – afferma il direttore Giorgio Spanevello -. Anche a Mestre abbiamo risposto alla richiesta che ci arriva da aziende 4.0 dove automazione e robotica sono ormai una realtà e nelle quali è fondamentale poter disporre di tecnici con competenze che spaziano dalla meccatronica, all’elettronica, all’informatica. La percentuale di occupabilità dei nostri diplomati è vicina al 100% e una volta in azienda possono essere impegnati nella progettazione, nelle linee della produzione, nel controllo qualità di prodotto o di processo e infine nella Ricerca e Sviluppo. Solo ascoltando le aziende si capisce quanto alto sia il fabbisogno di queste figure”. Gli studenti nei due anni crescono professionalmente nelle competenze tecniche anche attraverso l’esperienza all’estero con il programma Erasmus+ e soprattutto attraverso il teamworking, attività che li mette alla prova in piena autonomia in progetti complessi. Questo mix di attività li prepara, una volta entrati nel mondo del lavoro, a confrontarsi con colleghi di tutto il mondo in ambienti stimolanti e innovativi. I numeri 2018 dell’ITS Meccatronico Veneto: - Sedi operative, 7 a Vicenza, Schio, Verona/Legnago, Treviso, Montebelluna/Castelfranco, Padova, Mestre) - Numero allievi attuali, 275 - Percentuale occupati, vicina al 100% - Aziende coinvolte, 250 - Ore di tirocinio per allievo, 800 - Ore di lezione in classe, 1200".