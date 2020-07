Alberto Barbera tra gli italiani che voteranno per i prossimi Premi Oscar

C'è anche il direttore artistico della Mostra del Cinema di Venezia tra i nuovi membri italiani dell'Academy of Motion Pictures Arts and Sciences. Per l'Italia, oltre ad Alberto Barbera, ci sono anche l'attore Pierfrancesco Favino, il neo direttore del Festival di Berlino Carlo Chatrian, le registe Francesca Archibugi, Cristina Comencini e Maria Sole Tognazzi. Barbera, quindi, entra a far parte della cerchia di persone che voteranno per l'assegnazione dei Premi Oscar 2021.

