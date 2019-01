Alberto Teso eletto in giunta alla Camera di commercio Venezia - Rovigo

L'avvocato Alberto Teso, delegato Ascom di Jesolo e componente della giunta provinciale di Confcommercio, è stato eletto nella giunta della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Venezia - Rovigo. Lo scorso novembre era stato nominato nel Consiglio della Camera.

Bilancio

Approvato anche il bilancio di previsione 2019 per circa 22 milioni di euro e 130 dipendenti e sedi in tutti i centri principali delle due province. L'avvocato Teso, che è anche uno dei soci di una delle principali aziende di distribuzione di bevande del litorale, la Ibif srl a Jesolo e a Venezia, si occuperà in modo specifico del settore turistico. «Ringrazio Confcommercio per la fiducia dimostratami - ha commentato Teso - in particolare il presidente provinciale Massimo Zanon e quello mandamentale Angelo Faloppa. Confido di poter portare un contributo significativo, per il quale garantisco il mio totale impegno».