Buona la prima: 15mila views per "Cado giù", nuovo singolo di Alessandro Ragazzo

È disponibile dall'11 dicembre sulle piattaforme streaming “Cado giù” (Tank of Music/Malamente Records), nuovo singolo di Alessandro Ragazzo. È il suo primo brano cantato in lingua italiana e sintetizza la già importante esperienza maturata sia nella performance che nel songwriting: le chitarre incontrano i synth e le tastiere dando vita a una melodia malinconica, intensa e graffiante. Il video, uscito il 14 dicembre su YouTube, ha totalizzato finora 15mila visualizzazioni.

Cado giù come un pugile venduto e mi domando se abbia un senso

cadere sempre al primo colpo

E che senso abbia dire aaah se poi non mi rialzo

e non sento niente

Chitarrista, cantante e compositore, Alessandro Ragazzo nasce a Venezia nel 1994. Il suo primo Ep “Venice”, disco del giorno su “Rockit”, è presentato al Coin Store di Mestre nel febbraio 2015. Da allora si esibisce in acustico suonando nei locali e nei festival della zona e oltre.