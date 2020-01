Alex Zanardi e la dedica a Fablab Venezia: «Siete produttori di sogni»

Alex Zanardi fa una dedica speciale all'azienda Fablab Venezia che, per la prima volta, nel 2017 ha realizzato il prototipo dell'impugnatura delle sue mani con cui, il campione bolognese, ha stabilito il record del mondo paralimpico nell'Ironman.

«Siete produttori di sogni» dice il paraciclista con quattro medaglie d'oro ai giochi olimpici di Londra 2012 e Rio 2016 e otto titoli mondiali su strada, a Fablab Venezia per ringraziarli del lavoro che hanno fatto per lui e per i nuovi progetti per gli atleti di Obiettivo 3, la società sportiva che supporta gli atleti paralimpici in vista di Tokyo 2020.