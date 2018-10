Allo spazio filatelia le immagini veneziane di Riccardo Roiter Rigoni

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

"SCRIPTA MANENT, CARTOLINE PER RACCONTARE VENEZIA Venezia, 11 ottobre 2018 – Poste Italiane comunica che lo Spazio Filatelia e l’ufficio postale Venezia 4, nei pressi di piazza San Marco, a partire dall’ 11 Ottobre ospiteranno l’evento: “Scripta Manent, un messaggio attraverso il tempo”, rassegna di immagini dedicate a Venezia realizzate dal fotografo Riccardo Roiter Rigoni. Tutte le immagini esposte sono state trasformate da Poste Italiane in cartoline illustrate che potranno essere acquistate presso lo Spazio Filatelia. L’idea è quella di condividere un’immagine di Venezia affidandosi ad una cartolina, considerata da sempre antico ed efficace strumento rappresentativo. La mostra sarà inaugurata giovedì 11 ottobre alle 17.30, sarà presente lo stesso Rigoni Roiter: durante l’evento tutti potranno inviare una cartolina da Venezia, per scoprire l’importanza dello scrivere, del ricevere e del conservare un ricordo".