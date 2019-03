Pubblicate le graduatorie provvisorie per 57 alloggi comunali a Venezia e isole

Da ieri, martedì 26 marzo, sono pubblicate sul sito del Comune di Venezia le graduatorie provvisorie dei bandi del 2018 relativi a 57 alloggi comunali situati a Venezia centro storico e isole: di questi, 29 sono destinati a nuclei familiari con reddito medio-basso (categoria A) e 28 a nuclei familiari giovani con età inferiore a 31 anni (categoria B). Si tratta di abitazioni in regime di social housing, quindi a canoni agevolati.

Vedi le graduatorie scaricabili in PDF

Per questioni di privacy, gli idonei sono indicati con il numero di protocollo generale dell’istanza di partecipazione al bando. Le graduatorie sono redatte in due versioni: una in ordine progressivo di data di presentazione della domanda online (o presso gli uffici) e una in ordine di punteggio. Le posizioni dei nominativi con stesso punteggio sono collocate, in base a quanto previsto dai bandi, in ordine alfabetico.

Ricorsi

I ricorsi potranno essere presentati da oggi, 27 marzo, alle 13 del 25 aprile prossimo utilizzando l’apposito modulo e seguendo la procedura online collegandosi all'indirizzo: https://portale.comune.venezia.it/bandi/accedi, previa registrazione a http://www.cittadinanzadigitale.it, seguendo le apposite istruzioni per la compilazione e dovrà essere intestato al richiedente che ha presentato la domanda. In alternativa, il modulo per i ricorsi potrà essere compilato presso gli uffici del Comune di Venezia – servizio bandi e gestione inquilinato, Santa Croce, 353. Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina https://www.comune.venezia.it/node/16504.