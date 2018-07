"Almablu wellness & spa premiata come ‘miglior luxury wellness spa del mondo 2018’

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

"Luglio 2018 *** Lo scorso 14 luglio presso il Galgorm Resort & Spa in Irlanda si è tenuto l’annuale prestigioso evento - il World Luxury Spa and Restaurant Awards Gala Event - nel corso del quale sono state premiate le migliori strutture alberghiere di tutto il mondo per la loro offerta in campo enogastronomico e benessere. Il voto espresso direttamente dagli Ospiti ha riconosciuto ad Almablu Wellness & Spa il titolo di ‘Miglior Luxury Wellness Spa del Mondo 2018’, riconoscimento ancora più apprezzabile essendo Almar l’unica Spa italiana della categoria. “Siamo davvero onorati di aver ottenuto il premio quale ‘Miglior Luxury Wellness Spa del Mondo 2018’, e ancora più gratificati per il miglioramento rispetto all’anno precedente, quando eravamo stati insigniti come ‘Miglior Luxury Wellness Spa del Sud Europa 2017’. Questo importante riconoscimento internazionale conferma gli standard di qualità e servizio che ormai contraddistinguono il Resort sin dalla sua apertura 4 anni fa e premia la passione e la dedizione di tutto il team che da sempre si impegna a garantire un’esperienza unica agli Ospiti di tutto il mondo ”, afferma Igor Chinellato, General Manager di Almar Jesolo Resort & Spa. A conferma di questo ultimo notevole riconoscimento quale ‘Miglior Luxury Wellness Spa del Mondo 2018’, Almar Jesolo Resort invita a vivere in prima persona tutte le piacevolezze di un soggiorno dedicato al relax e alla rigenerazione della persona con il pacchetto “Mare d’Autunno”, che prevede tra l’altro, durante un soggiorno di minimo 2 notti per preparare il corpo e la mente alla stagione invernale, un massaggio “Richiamo del Paradiso” (50 min), ideale per combattere l’insonnia e ritrovare serenità mentale e una seduta di riflessologia plantare. Il paccchetto “Mare d’Autunno” è disponibile a partire da 550,00€ in camera doppia, dal 15 settembre al 9 novembre. Affacciata direttamente sul mare e caratterizzata da un design dalle linee pure e essenziali, Almablu Spa si apre all’esterno attraverso ampie vetrate, così che la luce naturale, i suoni soffusi, i profumi delicati creano un ambiente unico, allo stesso tempo protetto e arioso. Uno dei simboli del Resort è la piscina, una vera e propria distesa d’acqua lunga 70 metri e riscaldata da 27° a 30°C, parzialmente coperta da una scenografica struttura in vetro che si allunga verso il mare. E tuttavia la qualità delle strutture poco potrebbe se non ci fosse quella attenzione all’Ospite che per Almablu Spa e l’intero Almar Jesolo Resort è una vera e propria forma d’arte. Così il menu dei trattamenti benessere è creato in esclusiva e continuamente aggiornato per offrire sempre nuove sensazioni ed esperienze di relax ed armonia. Le tecniche tramandate dalla medicina cinese tradizionale assieme alle manualità fluide e avvolgenti raggiungono, attraverso il corpo, la profondità dello spirito. Allo stesso modo i prodotti sono studiati e selezionati in base alla naturalità delle loro formulazioni, frutto di attente ricerche in campo biocosmetologico. In questo quadro il team dei terapisti altamente qualificati è in grado di disegnare il percorso benessere più adatto alle personali esigenze di ogni singolo Ospite.

Prenotazioni: booking@almarjesolo.com

Tel: +39 0421 388119 www.almarjesolo.com".

