Torna l'ambulanza fissa in piazza Mazzini a Jesolo Lido: nel 2017 decine di soccorsi

Torna l’ambulanza "fissa" in piazza Mazzini a Jesolo per intervenire in caso di emergenze mediche e diffondere un senso di sicurezza a livello sanitario tra i turisti. Il progetto è noto, si chiama “Vacanze in Salute” e prevede, fino a fine agosto, ogni venerdì e sabato dalle 20 alle 2 di notte, la presenza di un mezzo sanitario con staff specializzato. Il servizio, realizzato grazie all’impegno economico del Comune di Jesolo, è garantito da un infermiere e da un autista soccorritore che prestano servizio al pronto psoccorso di Jesolo. Si tratta di personale di esperienza che conosce le particolari necessità relative alla stagione estiva, con il coordinamento del dottor Fausto De Ferra.

"Non sono rari gli interventi per alcol o droga"

"Piazza Mazzini è il punto di incontro più noto e frequentato di Jesolo - dichiara in una nota l'Ulss 4 - con locali, negozi e spazi aperti, dove vi è una costante presenza di persone. Se al mattino in questa piazza prevale la presenza di turisti che si recano o tornano dalla spiaggia, nel pomeriggio-sera è luogo di frequentazione soprattutto per chi ama fare una passeggiata e fare shopping, mentre dalla sera alla notte il pubblico preminente è quello dei giovani che hanno voglia di divertirsi, non di rado purtroppo con l’abuso di alcolici o di sostanze stupefacenti".

I dati del 2017

Nel 2017 il personale ha eseguito 40 interventi, di cui 4 in codice rosso, 18 in codice giallo e 18 in codice verde e bianco. In 21 interventi è stato necessario il trasferimento del paziente al pronto soccorso. Il maggior numero di richieste è pervenuto per situazioni di eccessivo consumo di alcol.