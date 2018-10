Ambulatori infermieristici nel territorio, al via il progetto Ulss 4 delle medicine di gruppo

In questi giorni la Regione Veneto ha approvato il progetto dell’Ulss 4 per lo sviluppo delle forme associative dei medici di medicina generale che operano nel territorio. Si tratta di 143 medici convenzionati, di cui 16 operanti in medicina di gruppo integrata e il resto opera da solo o in “associazione semplice”. Il progetto prevede il graduale passaggio nelle medicine di gruppo e di rete, dove i medici possono realmente integrarsi, avvalendosi del supporto di infermieri e di personale di segreteria, ma anche di tecnologie informatiche e diagnostiche avanzate.

Ambulatori sul territorio

Gli ambulatori infermieristici nel territorio sono un modello del tutto innovativo voluto dal direttore generale Carlo Bramezza, i primi di una serie di postazioni che verranno attivate anche a supporto delle medicine di gruppo per sostenere la reale presa in carico della persona, mediante interventi che vanno dalla prevenzione ed educazione alla salute, al periodico monitoraggio del decorso delle patologie croniche, al controllo della regolare assunzione delle terapie, supportando il medico nell’attività nel territorio.

Specialisti