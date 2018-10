Piroscafo "Giudecca", 74 anni fa il bombardamento delle Forze Alleate

Sono passati 74 anni da quel 13 ottobre 1944, quando la motonave "Giudecca" fu affondata a seguito di un'incursione area delle Forze Alleate nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Una tragedia che ha mietuto decine e decine di vittime: secondo alcuni sopravvissuti a bordo erano presenti almeno 200 passeggeri, per altre fonti 400, tra i quali figuravano anche alcuni militari italiani ed una dozzina tedeschi. Nella mattinata di sabato ricorre l'anniversario della strage, commemorato con una cerimonia in suffragio davanti alla chiesa di Ognissanti.

L'attacco aereo

Il Giudecca fu attaccato all'altezza di Pellestrina, prima con un mitragliamento, poi con tre bombe che andarano a colpire la cabina, la prua e la sala macchine. A seguito dell'esplosione, le schegge danneggiarono anche gli edifici di Ognissanti. Un'ultima bomba prese in pieno un'altra barca, causando altre vittime.

Le vittime

Furono 67 in tutto le salme recuperate dopo l'attacco aereo, una cinquantina i feriti più gravi recuperati, parte dei quali deceduti durante il trasporto. Nel conto dei morti non figurano le vittime tedesche, requisite dai militari e portate via in barca. Pur non essendoci conferme ufficiali, il computo dei morti sarebbe stato comunque superiore al centinaio.