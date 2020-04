Cancellato anche l'Home Festival

Le restrizioni per il coronavirus cancellano anche la nuova edizione di Home Festival Venice, l'evento musicale che avrebbe dovuto svolgersi dal 10 al 12 luglio per la seconda volta al parco San Giuliano di Mestre. L'annuncio degli organizzatori è arrivato nella giornata di oggi, venerdì 24 aprile, sui canali social del festival.

«Arrivederci al 2021»

«Questi dieci anni di Home Festival condivisi con voi sono stati incredibili e questo è un messaggio che non vorremmo dovervi inviare - scrivono gli organizzatori dell'evento, capitanati dal trevigiano Amedeo Lombardi - Quello che sta succedendo intorno a noi non ha precedenti ma la vostra sicurezza e salute hanno la priorità su tutto, quindi con grande dispiacere vi informiamo che Home rimanda il suo anniversario a luglio 2021».

«L’opportunità si nasconde nella difficoltà, per questo siamo già al lavoro per la prossima edizione» concludono gli organizzatori. La musica non si ferma e le date della prossima edizione sono già state annunciate. Home Festival 2021 si terrà dal 9 all'11 luglio del prossimo anno. Per i rimborsi di biglietti e abbonamenti già acquistati è possibile rivolgersi direttamente a Ticketmaster Italia. Per ulteriori richieste o informazioni, invece, è possibile scrivere una mail a info@homefestival.eu