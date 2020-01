Al via le iscrizioni per i casting del Festival Show 2020, le finali a Caorle

Sono aperti i casting per partecipare alla nuova edizione del Festival Show che permetterà a 12 giovani artisti di salire sul palcoscenico al fianco di grandi rappresentanti della musica italiana per tutto l'arco della prossima estate. Il Festival Show, infatti, è l'evento musicale itinerante che nella bella stagione fa tappa in molte città come Jesolo, Mestre, Padova, Bibione, Verona e Trieste, che quest'anno, come l'anno scorso, ospiterà la finale del tour il 5 settembre.

Il concorso

Il concorso per gli artisti emergenti è riservato a un'unica categoria: singoli e band dai 14 ai 45 anni d'età che dovranno esibirsi davanti a commissioni artistiche in tutte le regioni d'Italia o sul web caricando un video o l'audio della propria esibizione live. I casting dureranno da gennaio ad aprile e saranno aperti a tutti i generi musicali dalla trap al cantautorato italiano. Bisognerà presentare una canzone inedita oppure una cover e tutti i candidati d'Italia ritenuti idonei, che quindi supereranno il primo turno, saranno poi convocati alle finali nazionali, in programma dall'8 al 10 maggio al Palaexpomar di Caorle. Qui una nuova commissione artistica di qualità sceglierà i dodici partecipanti al tour dell'estate. Il tavolo dei giurati dell'edizione 2020 sarà composto da cinque nomi di primaria importanza per la storia del pop italiano, negli anni scorsi, i giurati erano stati rappresentati da illustri esponenti della musica come Mara Maionchi, Mogol, Marco Masini, Mario Luzzatto Fegiz, Platinette, Michele Torpedine, Roby Facchinetti, Adriano Pennino, Fio Zanotti, Red Ronnie, Fausto Cogliati.

«È una prerogativa di Festival Show dare visibilità e creare opportunità agli emergenti - dice il coordinatore e co-presentatore dell'evento Paolo Baruzzo - scegliere non sarà facile ma per tutti quelli che si iscrivono si apre la prospettiva di diventare protagonisti di questo applauditissimo evento. L' augurio a questi ragazzi è che sorprendano noi e tutto il pubblico».

Per partecipare è necessario iscriversi online dal sito casting.festivalshow.it. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 04237367.

L'intero evento, dalle audizioni alle finali, è supportato dal Comune di Caorle ed è condiviso dalla Regione del Veneto.