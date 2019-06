Il Salone Nautico di Venezia apre al pubblico: oggi l'inaugurazione e il sorvolo delle Frecce

È arrivato il momento: dopo tanti preparativi che hanno animato il bacino apre al pubblico il Salone Nautico Venezia. Dalle ore 10 di oggi, mercoledì 19 giugno, per i visitatori sarà finalmente possibile entrare in Arsenale. Momento ufficiale di inaugurazione sarà la cerimonia delle 11.30, alla presneza del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, che avverrà presso l’area "Scali Marine Edutainment Area". La cerimonia sarà chiusa dal sorvolo della Pattuglia Acrobatica delle Frecce Tricolori .

"L'arte navale torna a casa"

Il claim del Salone "L'arte navale torna a casa" trova la sua piena realizzazione. Dall'Arsenale ai tempi della Serenissima poteva uscire una nave al giorno. Oggi sono le barche da diporto, il segno di come l'antico corridoio che da Venezia portava a Istanbul si stia riaprendo, per quanto ora la missione sia il turismo e non più il commercio delle sete e delle spezie.

Nautica e intrattenimento

Sarà un Salone festoso, che offrirà anche l'opportunità di scoprire l'Arsenale, luogo simbolo della potenza navale della Serenissima. Nei cinque giorni di apertura, ci sarà lo spazio per una gamma di attività per l’intrattenimento di grandi e bambini che avranno l'opportunità di divertirsi e al tempo stesso di fare nuove esperienze. In particolare, nell’area Scali, denominata Maritime Edutainment Area, che affianca il sommergibile Enrico Dandolo, sarà possibile sperimentare in tutta sicurezza, nello specchio d’acqua tranquillo del rio delle Galeazze, voga, vela al terzo, canoa, dragon boat, vela.

Restauro di imbarcazioni

Inoltre, durante il Salone, si potrà assistere al restauro di due imbarcazioni (balotine) all’interno dell’edificio "Moschea", nei pressi del bacino di carenaggio piccolo, ad opera degli studenti dell’Istituto nautico. L’Associazione gondolieri invece porterà due gondole per passeggiate all’interno del bacino dell’Arsenale (imbarco e sbarco presso il Pontile del Rio delle Galeazze, mentre con l’agriturismo Al Segnavento si potranno fare delle passeggiate a bordo di un elegante Runabout dell’inizio del Novecento. Invece il Nuovo Trionfo, il bragozzo “Rosa dei venti” e ancora il bragozzo “Entusiamo” offriranno escursioni di circa un’ora e mezza ciascuna in Laguna Nord con partenza dal pontile Mare Laguna.

Premiazione della regata delle Repubbliche Marinare