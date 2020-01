Al mercato di Mestre l'app che combatte lo spreco alimentare

Per combattere lo spreco alimentare le aziende del mercato agricolo coperto di Mestre hanno aderito all'app "too good to go", un nuovo metodo efficace per ridurre al minimo gli sprechi che coinvolge 35000 punti vendita in 14 paesi al mondo. Ogni martedì e sabato, gli agricoltori del mercato mestrino metteranno a disposizione delle box di diverso colore con prodotti freschi e di stagione in eccedenza per venderli a pochi euro ed evitare che vengano sprecati.

«Per sua abitudine l’agricoltore è portato al riutilizzo dei prodotti e delle risorse in campagna, tuttavia c’è l’ulteriore necessità di sensibilizzare sempre più le persone a questa pratica considerando che lo spreco alimentare è tra le cause riconosciute del surriscaldamento globale» - afferma il Andrea Colla, presidente di Coldiretti Venezia - «Contiamo di estendere questa opportunità anche negli altri mercati a km zero coinvolgendo quante più aziende possibile» - continua il direttore Giovanni Pasquali - «del resto questo servizio potrebbe essere anche un volano per far conoscere la freschezza dei prodotti agricoli ai consumatori che non sono abituati a far la spesa ai mercati agricoli».

Cresce la sensibilità verso un modello di consumo che, garantendo la freschezza, tagliando le intermediazioni e riducendo le distanze ha effetti positivi sul piano economico, salutistico e ambientale. Si stima infatti che ogni pasto percorra in media quasi duemila chilometri con aerei, navi o camion che possono essere evitati consumando prodotti locali, di stagione e a chilometri zero.