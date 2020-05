Si chiama J.Beach l'app per prenotare il posto in spiaggia a Jesolo

Si chiama J.Beach l'app che quest'estate permetterà di prenotare il proprio posto spiaggia. Il sistema, disponibile per smartphone e pc, sarà indispensabile per poter accedere alla spiaggia di Jesolo. L’accordo è stato raggiunto in questi giorni da tutte le associazioni di categoria interessate e condiviso dall’amministrazione e da rappresentanti del consiglio comunale sia di maggioranza che di minoranza.

App attiva dai prossimi giorni

Nei prossimi giorni, non appena l’app sarà attiva e disponibile, gli ospiti che soggiorneranno nella località balneare, i turisti pendolari e gli stessi cittadini, potranno assicurarsi un posto spiaggia, sia attrezzato con sdraio e ombrellone all’interno degli stabilimenti e consorzi sia semplici spazi spiaggia dove stendere l’asciugamano nelle aree libere.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Valida anche per le spiagge libere

«Il primo importante risultato è stato raggiunto. J.Beach sarà il nome che tutti dovranno imparare quest’anno per poter vivere la spiaggia di Jesolo. Una app e una piattaforma web semplici attraverso cui prenotare il posto spiaggia ed essere sicuri di arrivare nella località con uno spazio riservato - commenta il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia -. Chiunque vorrà trascorrere qualche ora di relax dovrà utilizzare questo sistema. È necessario per poter avere una gestione programmata dei flussi e degli accessi all’arenile in relazione a tutte quelle misure che dovranno essere messe in campo per garantire un soggiorno sicuro e tranquillo».