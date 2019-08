No grandi navi, appello al mondo del cinema per dare visibilità alla crisi climatica

«Da Venezia chiediamo un segnale a tutto il mondo». L'appello social è stato lanciato oggi, lunedì 26 agosto, a due giorni dall'apertura della 76. Mostra del Cinema, dal comitato No Grandi Navi, «per domandare un’inversione di marcia e un cambio di prospettiva per salvare il pianeta. Invitiamo a esserci fisicamente alla marcia per il clima del 7 settembre al Lido e a contribuire dicendo in un video o in un testo come vorreste che il cinema si impegnasse nella lotta per la giustizia climatica». Video da Twitter: No grandi navi.

La marcia

«Il 7 settembre, dopo le giornate del Climate Camp al Lido, marceremo verso il red carpet per ribadire a gran voce che l’emergenza climatica è reale e che non possiamo più restare a guardare inermi l’abisso verso il quale sta scivolando la Terra. "Nessuna arte passa la nostra coscienza come il cinema", diceva Bergman - si legge sul sito No Grandi Navi -. Tanti i titoli di pellicole che hanno profondamente colpito il nostro immaginario collettivo attraverso scenari catastrofici che oggi sembrano non essere più solo fantascienza o lontani da noi, ma sempre più visibili e vicini, come gli incendi che hanno devastato ettari di verde in Amazzonia e in Siberia, le calotte polari che ormai si stanno dissolvendo, i tornado e le bufere che colpiscono sempre più luoghi del globo. Il 7 settembre ci prenderemo il red carpet - annuncia il comitato - perché Venezia può lanciare un grande messaggio a livello mondiale, e ci auguriamo che una voce decisiva di supporto venga proprio da chi ci sfilerà su quel tappeto o da chi lo ha fatto in passato. E si unisca anche il mondo della cultura, delle arti e dello spettacolo tutti, nessuno escluso».