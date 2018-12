Venezia, confermati 70 agenti per la sicurezza in parchi e spiagge. Investimenti per 80 milioni

Con 23 voti favorevoli e 10 contrari, il consiglio comunale ha approvato il Bilancio di previsione 2019-2021 del Comune di Venezia. Confermata la prossima assunzione di 70 agenti di polizia locale che andranno a formare una squadra apposita per la sicurezza nei parchi e sulle spiagge. Sul fronte del bilancio integrativo dei lavoratori comunali, il sindaco Luigi Brugnaro ha annunciato l'allocazione del massimo delle risorse consentito dalla legge (15 milioni di euro), e ha concentrato l'attenzione sulla proroga anche nel 2019 dell'iniziativa "6sport", il voucher da 180 euro per avviare allo sport i bambini di 6 anni residenti nel territorio comunale.

I provvedimenti

Il primo cittadino ha voluto sottolineare più volte l'abbassamento delle aliquote della Tari (l'imposta sui rifiuti) per famiglie e negozi di vicinato, annunciando anche il prossimo varo del progetto "Arca di Noè", che riguarderà bisogni e problematiche degli animali, dai gabbiani agli animali di compagnia. In ottica di rilancio del tessuto economico e imprenditoriale, Brugnaro ha poi spiegato di puntare sul salone nautico che sarà organizzato nei prossimi mesi all'Arsenale e su un futuro il più possibile sostenibile di Porto Marghera, oltre che sul ripopolamento del centro storico attirando i giovani. Con questo intento sono stati stanziati 5,2 milioni di euro che serviranno a restaurare alloggi pubblici.

Riduzione della Tari

La manovra approvata oggi si caratterizza per una riduzione media generalizzata della Tari del 2,7% (ma per le famiglie con 3 figli sarà del 4,5%), che trova copertura attraverso gli introiti dell'imposta di soggiorno (4 milioni di euro) e attraverso maggiori fatturazioni del recupero superfici (1,5 milioni di euro), oltre che con fondi a carico del bilancio. I negozi di vicinato e gli artigiani con laboratori fino a 100 metri quadri otterranno riduzioni anche fino al 20% (DETTAGLI).

Imposta di soggiorno

Aumentano le tariffe per 2 delle 3 categorie delle locazioni. Se per gli immobili del gruppo 1 (categoria catastale A/1; A/8; A/9) la tariffa a notte resta quella massima già prevista di 5 euro, per quelli del gruppo 2 (categoria catastale A/2; A/3; A/6; A/7; A/11) si passa da 3 a 4 euro; per quelli del gruppo 3 (categoria catastale A/4; A/5) l'incremento sarà da 2 a 3 euro. Una decisione che va ad aggiungersi all’eliminazione delle riduzioni tariffarie del 20% nelle isole e del 30% in terraferma per le locazioni turistiche.

80 milioni di investimenti per il 2019

Tra gli investimenti, pronti 2,5 milioni di euro per la pista ciclabile cavalcavia Chirignago-Catene, 1,65 milioni per manutenzioni straordinarie sulle strade della terraferma, 2,7 milioni per i lavori a “Palazzo Soranzo” a Murano e 5,25 milioni per la sistemazione di alloggi nel Centro storico per la successiva assegnazione. Si aggiungono 3 milioni per la prosecuzione della realizzazione della rete antincendio, 2 milioni per gli adeguamenti impiantistici e per la sicurezza antincendio del Compendio Palazzo Reale e circa 8 milioni per l’adeguamento normativo di alcuni edifici scolastici, oltre che 500mila euro per l'ampliamento della palestra di Trivignano, 900mila euro per asfaltature straordinarie al Lido e 500mila euro per la realizzazione della rotatoria tra gli svincoli tra Terraglio e via da Verrazzano.

"Guardians" e Salone nautico

Saranno previste risorse anche per la manutenzione del verde pubblico e per le verifiche sismiche degli edifici scolastici. Confermati gli stanziamenti per i “Guardians” in area Marciana (200mila euro) e per il sostegno alla programmazione del Teatro La Fenice, oltre che per il progetto "6sport" (350mila euro). Importante inoltre lo stanziamento di 900 mila euro per l’organizzazione del Salone nautico della Città di Venezia e di centomila euro per il sostegno all’iniziativa “Cinemoving”. In aumento di circa 130mila euro il budget previsto per i servizi bibliotecari, mentre rimarrà invariata la spesa nei confronti delle società controllate.

ZTL-Bus

Sono state approvate anche misure per regolamentare in maniera più efficace l’ingresso dei bus turistici, che porteranno a una rimodulazione delle tariffe di circa il 3%. In particolare, la validità del pass sarà limitata al giorno di emissione. La stagionalità (ora dall’1 maggio al 30 settembre) viene ampliata dal 15 aprile al 3 novembre, mentre viene introdotta, per scoraggiare utilizzi plurimi del pass, una limitazione di accesso all’Isola Nova del Tronchetto con controllo attraverso sistemi telematici.