Archeologia costiera e delle comunità marittime: il nuovo percorso tematico dell'Università Ca' Foscari

L'Università Ca' Foscari apre un nuovo percorso tematico specifico di Archeologia costiera e delle comunità marittime all’interno del corso di laurea magistrale in Scienze dell’Antichità, Letterature, Storia e Archeologia. Si tratta di un'offerta didattica, ad accesso libero, che non esiste in Italia ma, in modo simile, solo a livello europeo. Venezia è, senza dubbio, il luogo naturale in cui studiare e fare ricerca nel campo dell’archeologia degli insediamenti costieri e questo genere di studi vuole permettere agli studenti di riprendere coscienza dell'importanza dell'ambiente costiero come luogo di incontro tra diverse civiltà, merci e saperi.

«Le comunità costiere sono realtà del tutto particolari – spiega Carlo Beltrame, docente di Archeologia Marittima - dotate di una loro specifica caratterizzazione identitaria, che si riflette nella “cultura materiale”, presentano interessanti aspetti di adattamento ambientale che stanno tornando molto attuali. Pensiamo al problema delle variazioni climatiche ossia dell’innalzamento del livello del mare (eustatismo) non ignoto in passato così come i fenomeni della subsidenza e del bradisismo (caso dell’area flegrea). Venezia è un caso eccezionale per studiare le forme di adattamento all’ambiente marino, lagunare e fluviale».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Attività su siti portuali e in mare

Le attività sul campo, aperte agli studenti, vengono annualmente condotte sui siti portuali antichi di Aquileia, Altino e laguna nord, San Basilio (Rovigo) e sui contesti portuali lagunari altomedievali di Comacchio e Jesolo e Torcello. Ma le attività di ricerca proseguono in mare su relitti di varie epoche e a varie profondità nonché in contesti isolani (Creta e Cipro) anche extra Mediterranei con un focus sull’archeologia di aree costiere in età postcoloniale (Mauritius e l’Oceano Indiano).