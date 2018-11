Archichef night 2018 sbarca in laguna

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

"Martedì 20 novembre approda in Laguna l’ultimo appuntamento di Archichef 2018. La serata veneziana si tiene nell’antica Sala della Musica del Ca' Sagredo Hotel, con la collaborazione dello chef Damiano Bassano. Come sempre la cena evento itinerante mette dietro ai fornelli importanti studi di architettura, in prestigiosi contesti culinari. Gli studi veneziani partecipanti sono: CORDE ARCHITETTI ASSOCIATI, DRIUSSOASSOCIATI | ARCHITECTS, GRUPPOFON ARCHITETTI, H&A ASSOCIATI, STUDIO ARCHITETTI MAR, Th&Ma Architettura srl. Ogni architetto è stato chiamato a preparare una portata della cena, che descriva al meglio i tratti salienti del suo lavoro di progettazione. Si occupa inoltre di scegliere gli ingredienti e di ideare l’impiattamento finale. Durante la serata gli architetti raccontano agli ospiti in sala la ricetta scelta e la sua preparazione, in questo modo i partecipanti possono votare la portata migliore. Le tappe precedenti di questa edizione 2018 sono state le città di Milano, Londra, Roma e Genova. I design partner di quest’ultima tappa veneziana sono le aziende: Ceramica Sant'Agostino, Cosentino, Dornbracht, Élitis, Kaldewei, Mafi, Moroso, Panzeri, SilentGliss, Tubes. Durante la serata ci sarà il supporto video e fotografico della Frames lab studio di Giuseppe T. Sciascia che accompagnerà tutti i momenti salienti e seguirà la preparazione dei piatti. Il format è stato ideato da TOWANT, agenzia dedicata all'organizzazione di eventi di architettura in Italia e all'estero, che collabora con alcuni dei più importanti brand del design italiano e internazionale. Tra le manifestazioni organizzate in questi anni vi sono gli ArchitectsParty che quest’anno festeggiano il decimo anniversario; la DJ Arch, i parties negli showroom del design e l’ArchiBike un tour in bici alla scoperta di luoghi simbolo dell’architettura italiana. ArchichefNight 2018 VENEZIA | 20 novembre ore 19.00 Ca' Sagredo Hotel | Campo Santa Sofia 4198/99 - Ca' D'Oro Il costo è di 80 €. La partecipazione alla serata è su prenotazione, fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni e prenotazioni: mail@towant.it - 0571/1614943"