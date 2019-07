Arriva Veneto: apre la prima biglietteria a Chioggia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

"Arriva Veneto - società del Gruppo Arriva che gestisce il servizio di trasporto pubblico locale extraurbano su gomma sulla direttrice di mobilità tra le città di Chioggia e Venezia – inaugurerà lunedì 15 luglio una nuova biglietteria, situata in pieno centro storico, in Corso del Popolo 1310. Si tratta della prima biglietteria aperta da Arriva Veneto. Pendolari e turisti potranno utilizzarla per acquistare biglietti e abbonamenti validi per viaggiare a bordo delle linee Arriva Veneto, che da giugno 2018 collegano Sottomarina e Chioggia con l’area veneziana: la linea 80 per Venezia e Aeroporto Marco Polo, la linea 85 per il centro commerciale Nave de Vero, Mestre e Venezia e la linea 87 per Porto Marghera. Da aprile 2019, è attiva anche la linea 88 per Cavarzere, per un totale di 138 corse al giorno. Presso la biglietteria sarà possibile acquistare anche titoli di viaggio Actv, urbani ed extraurbani e saranno in vendita biglietti integrati per i visitatori che volessero spostarsi fra Chioggia e Venezia sia lungo il percorso terrestre, sia lungo quello lagunare. La biglietteria, attiva anche come ufficio informazioni e oggetti smarriti, sarà aperta dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 19:00. Chiusa la domenica e i giorni festivi".